Laval: les équipements sportifs en travaux jusqu'en 2021

Neuf sites sportifs de la ville vont connaître d'importants travaux pour les deux prochaines années, pour certains ils ont déjà commencé. Le montant total des rénovations dépasse un million d'euros et a été financé en grande partie par le département. Reportage de Lena Thébaud

François Zoccheto, maire de Laval, Alexandre Lanoë, adjoint au maire en charges des sports et Michel Coué, directeur des sports de la ville

Laval, France

Un nouveau plan de rénovation des équipements sportifs a été mis en place par la municipalité. Parmi les 25 équipements sportifs que comprend la ville, 9 sites sont concernés par les travaux, dont le gymnase Alain Gerbault, la salle JF Lemoine (ex hippodrome) ou encore le complexe sportif scolaire Pierre Dubois.

Le coût total des travaux est estimé à 1.8 million d'euros et cela va surtout concerner la réfection des sols, la rénovation des vestiaires mais aussi des éclairages LED et des bardages. "Ce sont aussi des économies d'énergie qui vont permettre de réduire les dépenses excessives d'énergie, et de préserver la planète", précise François Zocchetto, maire de Laval.

Laval, une ville sportive

Ce projet de rénovation est défendu par le maire de Laval ainsi que son adjoint en charge des sports, Alexandre Lanoë. "Laval est une des villes les plus sportives de France, dans sa catégorie, nous avons plus de 17.000 licenciés et 5.300 scolaires qui fréquentent les équipements de la ville" estime François Zocchetto.

Les équipements ont pour la plupart été construits il y a trente ou quarante, sans avoir connu de grands travaux de rénovation. C'était donc une nécessité pour la municipalité de lancer rapidement ce projet de réhabilitation. Les travaux vont permettre de moderniser les structures mais aussi d'utiliser des matériaux plus écologiques.

Les tribunes extérieures du gymnase JF Lemoine vont également être sécurisées et des tribunes intérieures vont voir le jour. Une rénovation importante pour Alexandre Lanoë, adjoint au maire en charge des sports,: "car c'est le gymnase qui a le sol sportif aux dimensions les plus importantes, cela va permettre une certaine capacité d'accueil lors des matchs et dans de bonnes conditions."

L'amélioration de la qualité va concourir à l'amélioration de la pratique sportive ou de la performance sportive de jeunes espoirs

Les clubs sportifs et les scolaires pourront profiter des rénovations de ces complexes sportifs d'ici deux ans.