Le 15 km du Puy-en-Velay à la recherche du record mondial de la discipline

Le Puy-en-Velay, France

Le dernier record mondial du 15 km, de 41 minutes et 5 secondes, est détenu par le coureur ougandais Joshua Cheptegui, record décroché en novembre 2018 à Nimègue aux Pays -Bas.

Les organisateurs du 15 km du Puy-en-Velay se sont donc donné les moyens de leurs ambitions cet année en invitant Rhonex Kipruto, qui sera chargé de réaliser le meilleur chrono. C’est en tout cas l’espoir d'André Chouvet, l'un des organisateurs de l'épreuve.

Les organisateurs ont bien fait les choses

Le peloton des favoris bénéficiera d’une avance substantielle d’un tour de circuit pour éviter d’avoir à doubler les retardataires. Le prétendant au record Rhonex Kipruto pourra compter sur une équipe de 3 "lièvres" ou "pace-makers", chargés de le propulser sur le chrono du record.

La course partira à 15h05 de l’avenue du Breuil et devrait bénéficier d’une météo ultra favorable, avec une température de 16°C et peu de vent sur le parcours.