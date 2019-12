Le 21ème championnat de France cycliste du clergé aura lieu en Ardèche

Ardèche, France

L'Ardèche accueille pour la première fois le championnat de France cycliste du clergé . La 21ème édition de cette compétition aura lieu les 30 avril et 1er mai 2020. Une compétition destinée exclusivement aux personnes consacrées : prêtres, évêques, séminaristes, religieuses, diacres, etc.

En 2019, c'est le pasteur Montilien Mario Naccarato qui avait été sacré champion de France du clergé - Past Mario Naccarato // Wikimedia Commons

Elle comprend un contre-la-montre qui aura lieu entre Rochemaure et Cruas (12,7Km) et une course en ligne entre Saint-Remèze et Gras (18,16Km). C'est le curé du Teil, le père Christian Noble qui a proposé la candidature de l'Ardèche. Un choix évident pour Alain Couréon, organisateur du Tour cycliste féminin international de l’Ardèche qui sera le directeur de cette édition ardéchoise. L'année dernière c'est le pasteur montilien Mario Naccarato qui avait été sacré champion.