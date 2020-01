Un canadien 22eme mondial en renfort à l'Open de tennis Sud de France

Montpellier, France

Les meilleurs joueurs français et internationaux sont attendus du 2 au 9 février pour la 10ème édition de l'Open Sud de France à l'arena de Montpellier. Les organisateurs ont annoncé ce jeudi la venue de Félix Auger-Aliassime, 22ème joueur mondial à 19 ans. C’est sa première participation au tournoi. Le Canadien vient renforcer le tableau principal qui compte déjà des joueurs comme Goffin, Wawrinka, Shapovalov ou Gasquet le sérignanais. Les organisateurs bénéficiaient d'une invitation depuis le retrait d'Andy Murray, insuffisamment remis de sa blessure aux adducteurs.

Félix Auger-Aliassime est le premier joueur né dans les années 2000 à être entré dans le Top 50 et l’un des grands espoirs du tennis mondial. Attaquant de fond de court, capable de développer un jeu complet et de s’adapter à ses adversaires, le style de jeu de Félix est un mélange entre celui d’Andre Agassi et de Jo-Wilfried Tsonga.

L’année 2019 aura été celle de la révélation pour le jeune Canadien

En février, il atteint sa première finale sur le circuit à l’ATP500 de Rio de Janeiro. Lors du Masters 1000 d’Indian Wells, il élimine Stéfanos Tsitsipás au 2ème tour, marquant sa première victoire sur un membre du Top 10. Il participe également à deux autres finales sur le circuit cette même année, à l’ATP250 de Lyon et celui de Stuttgart. Grâce à ces bons résultats il passe donc, en 2019, de la 106ème à la 21ème place mondiale.

Le tirage au sort de l’Open Sud de France se déroule samedi 1er février à 12h00 au Village VIP Sud de France. Les qualifications du tournoi auront lieu du 2 au 3 février. Les matchs du tableau final commenceront dès le lundi 3 février.