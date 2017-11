Le 27ème marathon de La Rochelle change de parcours

12 000 personnes déferleront sur le Vieux Port dimanche 26 novembre pour la 27ème édition du marathon de La Rochelle Serge Vigot, et ses compétitions annexes. Cette année, le parcours change pour la première fois depuis sa création, et cela plait aux coureurs.

Le parcours change pour la première fois depuis sa création : les coureurs vont prendre à rebrousse poil le trajet habituel. Ils iront aux Minimes directement après le départ toujours à proximité du Canal Maubec. Le parcours les conduira ensuite du coté du Mail, et des parcs pour une arrivée sur le vieux port en passant sous la Grosse Horloge, et une ligne à couper qui reste sur le parking Saint-Jean d'Acre

Le nouveau parcours inversé du Marathon de La Rochelle Serge Vigot - Marathon La Rochelle Serge Vigot

"ça a du influencer les coureurs" dit le président, ils sont plus nombreux cette année !

C'est la mairie de La Rochelle qui a demandé ce changement de parcours, en raison des travaux anti-inondations au centre ville. Il pourrait être plus rapide : l'organisation a supprimé quelques faux plats et la fin du trajet, au moment où la fatigue se fait sentir, est désormais sur une pente descendante.

"Les meilleurs pourraient boucler le parcours en 2h10/2h15" estime Dominique Rougé, le président du Marathon de La Rochelle Serge Vigot. Mais "nous ne sommes pas une course à record" dit-il "si on est à moins de 2h10 pour le premier parcours nouveau, j'en serai très content". Le nouveau parcours sera maintenu jusqu'en 2019 (inclus). Kényans, Éthiopiens seront au rendez-vous cette année encore. Le record à battre pour les hommes date de 2011 (2 heures, 7 minutes et 13 secondes), pour les femmes il date de 2010 ( 2 heures 28mn et 24 secondes)

12 000 participants sont attendus pour la 27ème édition, sur l'ensemble des courses © Maxppp - Dominique Jullian

Toutes les courses affichent complet

Ce nouveau parcours semble plaire aux participants, "ça a du influencer les coureurs cette année" ajoute Dominique Rougé : ils sont plus nombreux. Il a fallu arrêter les inscriptions début novembre à 7 000 personnes pour le marathon. Impossible, vue l'étroitesse des rues du centre ville, d'aller au delà. "L'an dernier, il n'y avait pas eu une telle affluence" ce chiffre n'avait pas été atteint constate le président du marathon.

L'effet "nouveau parcours" rejaillit sur toutes les courses organisées en même temps : le "10 kilomètres" est complet aussi "il intéresse les coureurs de toute la région, on est obligé de plafonner les inscriptions à 2 000 participants" indique le président Rougé. Pour le "duo" (un marathon partagé par deux personnes qui courent chacune une moitié) "on pourrait aller jusqu'à 1 000 équipes si on voulait" constate avec regret Dominique Rougé, obligé de stopper leur nombre à 700. Au total, ce sont 12 000 coureurs qui sont engagés dans les différentes épreuves.

Un marathon propre et sous le signe de la sécurité

Autre nouveauté cette année : le marathon installe des réceptacles pour le parcours pour que les coureurs puissent jeter directement leurs bouteilles plastiques, gobelets ou tubes de gel énergétiques directement à la poubelle. "il y en aura un tous les kilomètres ou kilomètres et demi" indique dominique Rougé le président du marathon qui lance demande aux coureurs de ne pas les jeter sur la route : "ce serait bien".

Comme les autres manifestations attirant beaucoup massivement du public, le marathon de La Rochelle Serge Vigot doit répondre aux normes préfectorales de sécurité ajoute le président Rougé " nous avons fait appel aux bénévoles pour pouvoir protéger chaque carrefour ou presque avec des véhicules et ils nous ont fourni 180 voitures,. Nous pourrons, grâce à eux, assurer la sécurité des participants et du public nombreux qui viendra les encourager".