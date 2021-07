Le 32e édition du meeting international de Sotteville accueille des grands noms de l'athlétisme

Une dernière compétition avant les Jeux de Tokyo, c'est ce que représente cette 32e édition du meeting international de Sotteville-lès-Rouen. Plus de 150 athlètes s'affrontent ce dimanche 11 juillet dans plusieurs disciplines.

au moins 5m90 pour Lavillenie

Parmi eux, Renaud Lavillenie, spécialiste du saut à la perche et champion Olympique en 2012 à Londres. C'est un habitué du secteur puisqu'il vient désormais régulièrement au Perche Elite Tour de Rouen, celui de cette année n'a pas fait exception. "On retrouve la même équipe prête à accueillir les athlètes dans de très bonnes conditions et c'est très important pour faire de bonnes performances" assure-t-il. Il espère au moins atteindre les 5m90 pendant la compétition, sa performance de 2016 dans ce même meeting international "la victoire ne se fera pas en sautant de manière très légère. Ca va être important d'être présent dans la bataille pour bien se préparer pour les JO" explique-t-il.

retrouver le public

Pascal Martinot-Lagarde, dont le palmarès de l'année reste restreint à cause d'une blessure est lui ravi de retrouver des spectateurs : " le public a cette force de pouvoir nous faire sécréter de l'adrénaline, de pouvoir nous mettre dans l'ambiance". Ce qui ne sera pas le cas aux JO de Tokyo, mais l'athlète du 110m haies prévient, il ne compte pas partir vaincu : "Si on se dit qu'on n'arrivera pas à se mettre dans l'ambiance, on perd d'avance et je ne suis pas du genre à crier avant d'avoir mal".

La locale de cette compétition, c'est Odile Ahouanwanou. Cette Béninoise, qui s'entraine à Sotteville-lès-Rouen depuis 2014 est bien déterminée à montrer toutes ses capacités lors du 100m haies "je suis à 100%" se réjouit-elle, avant, elle aussi, d'affronter les Jeux Olympiques de Tokyo.