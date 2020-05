Le 36ème marathon du Médoc reporté à 2021

Le calendrier des grands événements sportifs du mois de septembre en Gironde s’allège considérablement. Après le Décastar, c’est au tour du Marathon du Médoc d’être contraint de faire une croix sur son édition 2020.

On ne voulait pas d'une édition triste avec la peur au ventre

"Ce n'est pas de gaieté de cœur, explique Vincent Fabre, président de l'association du Marathon des Châteaux du Médoc. Ce n'est pas un problème financier, on va passer le cap mais comment protéger tout le monde alors qu'il ne fait aucun doute que l'épidémie sera là en septembre ? Et puis on ne voulait pas d'une édition triste avec la peur au ventre alors que le côté festif est dans l'ADN du marathon."

Le prochain plus long marathon du monde aura donc lieu le samedi 11 septembre 2021 toujours sur le thème du cinéma. Les 8500 coureurs inscrits pourront reporter leur inscription gratuitement sur l’une des trois éditions à venir.