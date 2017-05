Le All Star Perche revient à Clermont-Ferrand

Renaud Lavillenie a réussi son pari l'année dernière pour la première du All Star Perche. L'objectif maintenant est de pérenniser cette compétition.

Après la fin du meeting de Donetsk chez Sergueï Bubka en Ukraine, là où il avait battu son record du monde à 6 mètres 16 en 2014, Renaud Lavillenie a voulu reprendre le flambeau. Le choix de Clermont était évident, c'est là qu'il habite, où il a de nombreux supporters et la Maison des Sports est le lieu idéal. D'ailleurs un meeting de perche y était déjà organisé dans les années 90, déjà avec les meilleurs perchistes mondiaux.

Les choix faits l'année dernière étaient les bons. D'abord organiser une double compétition hommes et femmes en parallèle. Et ne pas se limiter à ces concours élite mais multiplier les événements sur trois jours. Vendredi, ce sont 300 écoliers qui ont pu venir s'initier à la perche en compagnie des champions. Samedi, c'était le Perche Elite Tours avec les 200 meilleurs perchistes français, sans oublier un tournoi des vieilles gloires, un colloque sur le saut à la perche ce dimanche matin et le final en beauté avec le concours international. Au total, 500 personnes auront sauté à la perche en trois jours.

Pour une fois, Renaud Lavillenie n'est pas favori

Ce dimanche donc, le meeting débutera à 16 heures. Tous les meilleurs mondiaux seront présents. Renaud Lavillenie évidemment avec sa double casquette d'organisateur et d'athlète. Le clermontois n'est pas au mieux de sa forme, son début de saison a été perturbé par une blessure, au point de ne sauter qu'un petit 5,50 mètres le week-end dernier pour son premier concours à Rouen. A priori, il ne devrait pas pouvoir jouer la gagner cette année, ni s'approcher des 6,02 mètres réalisés en 2016.

La victoire pourrait bien se jouer entre le brésilien Thiago Braz, le champion olympique de Rio, le canadien Shawn Barber, le champion du monde 2015 ou encore l'allemand Raphael Holzdeppe, le champion du monde 2013. Deux champions olympiques et cinq champions du monde seront présents à Clermont. Au total, ils seront onze, donc Kévin Ménaldo, Stanley Joseph et Valentin Lavillenie. Les filles elles seront huit; dont la clermontoise Marion Lotout.

L'année dernière, 3800 spectateurs avaient assisté à la première du All Star Perche. Ils seront plus cette année puisque plus de 4000 billets ont été vendus en amont, plus les spectateurs qui viendront au dernier moment.