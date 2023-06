Le Biarritz Olympique Tennis décroche sa montée en Pro B

C'est sous le soleil assommant d'Aguiléra, que le double a donné le point décisif. Celui qui scellait la montée du Biarritz Olympique Tennis en Pro B, à savoir l'antichambre de l'élite nationale. Contre le club de Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne), le BO tennis a remporté sa quatrième confrontation de la saison. Victoire de la paire Paul Inchauspé-Valentin Lapalu (6-3/7-6).

ⓘ Publicité

La journée avait idéalement débuté sur les courts en terre battue de la plaine des sports biarrote, avec la victoire de Grégoire Jack (-15) sur Gaêtan Droguet (-2/6) : 6-2/6-3. Suivi dans la foulée par Paul Inchauspé (-15) contre Emmanuel Coste (-4/6) : 6-2/1-6/6-1. Pierre Mouesca (-2/6) a ensuite permis au BO Tennis de prendre le large, avec un succès contre Quentin Guillotot (1/6) : 6-3/6-2.

Mathieu Perchicot aura surpris le 283e joueur mondial, avant de céder sur la durée © Radio France - Stéphane Garcia

La confrontation attendue de cette fin de matinée opposait les numéros un de chaque club : Mathieu Perchicot (-15) et Titouan Droguet (283e mondial). Le Biarrot avait fort à faire et a tenu la dragée haute à son adversaire, mais s'incline au final (6-4/0-6/3-6). 3-1 au moment d'aborder les doubles décisifs. Les deux équipes vont en remporter un, pour acter la montée de Biarritz et éviter de peu la descente pour les Franciliens. Pour les tennismen Rouge et blanc, il s'agit de la deuxième montée en deux ans.

"Deux années de suite, c'est peut-être du jamais vu ! Sourit le président Jérôme Barrier. Je suis très heureux pour les joueurs, l'ensemble du club. Pro A, Pro B, ce sont les 20 plus grands clubs français*. C'est quelque chose que tout le monde voulait du fond du cœur. C'est un sport qui se joue en équipe, qui n'est pas si individuel que ça et on le prouve. Le projet, à Biarritz tient surtout grâce à la formation. Des jeunes qui auraient pu partir ailleurs mais qui tiennent à ce club."*

Les rencontres de Pro B vont se dérouler à la fin de la saison internationale, aux mois de novembre et décembre. Il y aura deux poules de six équipes. "Ça va aller très vite, il va falloir être prêt !" Parallèlement, les équipes masculine Nationale 4 et féminine Nationale 1 se sont maintenues.