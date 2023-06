Le Biarritz Olympique tennis joue la montée en Pro B

Il n'y a pas que Roland-Garros sur la planète tennis. Ce dimanche 4 juin, l'équipe fanion du Biarritz Olympique tennis va jouer sa saison sur les cours ocre d'Aguilera. Face à la formation de Saint-Germain-lès-Corbeil (sud-est de Paris dans le département de l'Essonne), le BO joue la montée en Pro B, à savoir l'antichambre de l'élite nationale regroupant les 24 meilleurs clubs tricolores. Actuel leader de sa poule de Nationale 1, le club basque s'est imposé à trois reprises lors des quatre dernières rencontres. Succès 4-2 contre Colomiers, 6-0 face à Colmar, victoire 6-0 au Touquet et un match nul 3-3 à Monaco.

Toutes les rencontres sur une journée

Premiers coups de raquettes dès 9 heures ce dimanche. Quatre simples et deux doubles sont au programme de cette journée sportive et festive lors de laquelle tous les joueurs et joueuses sont invités. Peut-être aussi l'occasion de célébrer une fête des mères originale. Les rencontres de Pro B vont se dérouler à la fin de la saison internationale, aux mois de novembre et décembre. Il y aura deux poules de six équipes.