Moto : le Bol d'Or aura bien lieu, sans jauge de spectateurs

Le rendez-vous est bien confirmé : le Bol d’Or se tiendra les 17-18-19 Septembre 2021 sur le circuit Paul Ricard au Castellet (Var) et sans limitation de jauge. La préfecture du Var le confirme ce vendredi. Ce sont entre 60 et 70.000 spectateurs qui sont attendus pour suivre cette épreuve mythique d’endurance moto.

Le circuit accueillera aussi un concert samedi 18 septembre en soirée, des animations et expositions tout le week-end et le paddock sera ouvert au public. La célèbre course d'endurance moto de 24 heures, comptant pour le championnat du monde EWC, avait été annulée en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis août, les épreuves du championnat sont disputées à huis clos.

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée pour tous les visiteurs âgés de plus de 18 ans.

