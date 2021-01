Le Bourbonnais Xavier de Soultrait perd sa place de leader sur le Dakar

Xavier de Soultrait a perdu du temps lors la cinquième étape du Dakar 2021 entre Riyadh et Al Qaisumah en Arabie Saoudite. Le motard bourbonnais a pris la 6e place ce jeudi matin et prouve une nouvelle fois sa grande régularité depuis le début de la 43e édition du plus prestigieux des rallyes-raids.

Xavier De Soultrait (Husqvarna privée) a quand même concédé 7'55" au vainqueur du jour, l'Argentin Kevin Benavides, qui fait coup double. Malgré une chute et une blessure au nez à une petite centaine de kilomètres de l'arrivée, Benavides (Honda) a remporté l'étape et s'empare de la tête du classement général.

L'Argentin possède désormais 2'31" d'avance sur le pilote de l'Allier. Deux candidats au podium final ont perdu gros ce jeudi dans les dunes saoudiennes. Vainqueur d'étape la veille, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) s'est perdu et a concédé du temps. 2e du général au départ ce jeudi matin à Riyadh, il sort du podium. Quant à l'Américain Ricky Brabec (Honda), tenant du titre, il pointe désormais à 25 minutes du nouveau leader.