Le boxeur de Pompey Johan Ghassiri vise un cinquième titre de champion du monde de savate

Il va monter sur le ring milanais lors du week-end des 24 et 25 septembre. Le tout pour empocher son 5ème titre mondial en boxe française chez les moins de 70 kilos. Le Pompéien Johan Ghassiri va tenter d'étoffer un palmarès déjà bien garni, agrémenté également de 6 titres de champion d'Europe.

La jeune garde qui pousse

A 36 ans, Johan Ghassiri est lucide. "Ah oui, je suis effectivement plus proche de la fin de ma carrière que du début." Mais en revanche, il sait que ce sera lui l'homme à abattre, même si 40 nationalités sont annoncées en Italie. "Je ne me focalise pas du tout sur les autres, je ne vais pas trop sur les réseaux sociaux voir ce qu'ils font", précise-t-il.

Une confiance affichée qui masque une préparation au millimètre. Johan Ghassiri enfile les tours de stade, pour travailler le cardio à la course. Et puis évidemment les séances d'entraînement face à son coach et à son sac. Le tout sous l'œil bienveillant de sa famille et de ses deux fils de 2 et 10 ans. "En revanche, j'ai pris l'habitude d'aller seul en compétition. J'aurais peur qu'ils crient et aient peur s'ils me voyaient prendre des coups." On espère donc que Johan Ghassiri reviendra à Pompey avec plein de bons souvenirs à raconter.