Le boxeur Dijonnais Bilel Latreche remporte son combat en Thaïlande face au Champion d'Asie

Il s'est empressé de partager la bonne nouvelle sur sa page Facebook. Dimanche 11 juin, peu après 11h (heure française), le boxeur Bilel Latreche annonce sa victoire, depuis la Thaïlande, face au champion d'Asie Thoadsak SINAM, après un K.O au 5ème round. C'est la 10ème ceinture de champion remportée pour le Dijonnais, qui ne cache pas son émotion. "Heureux et content du travail, de l’ensemble des sacrifices pour en arriver à ce niveau, des doutes pour se dépasser, des difficultés quotidiennes qu’il faut surmonter pour réussir et gagner. De gagner dans un contexte hostile, à l’extérieure contre le champion en titre, en sortant de la zone de confort. Impossible is nothing !"

