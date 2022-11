Le boxeur Jordy Weiss sur les traces de Jean-Claude Bouttier : la volonté de décrocher un titre européen

2 objectifs pour Jordy Weiss : remporter le titre européen et disputer une finale mondiale au sein de la fédération IBO

La ceinture européenne c'est donc le prochain objectif de Jordy Weiss et la condition, c'était de ne pas perdre samedi dernier à l'Espace Mayenne.

Cette 30e victoire consécutive permet au boxeur mayennais de devenir le co-challenger du titre européen, "ça pourrait être la prochaine grosse échéance" dit-il, un combat contre l'Espagnol Jon Miguez, lui aussi invaincu. Pour l'instant, on ne sait pas où se déroulera le duel, en France ou en Espagne. On parle déjà d'une somme de 100.000 euros pour son organisation.

Financièrement c'est très lourd mais Jordy Weiss a la chance de pouvoir compter sur des partenaires fidèles et il se sent bien à l'Espace Mayenne : "c'est une chance d'avoir une salle comme ça, c'est une chance d'avoir en Mayenne un boxeur de ce niveau, et qui se ressemble s'assemble. C'est un pur bonheur de pouvoir boxer devant mon public".

Ce combat devrait se dérouler en début d'année prochaine et c'est le camp qui aura proposé la plus grosse somme d'argent qui recevra à domicile. Avant cette ceinture européenne, Jordy Weiss pourrait disputer un combat le 17 décembre à Nantes.