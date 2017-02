Le boxeur Karim Aliliche (-67 kgs) rêve d'être sacré roi de France chez lui à Pau

Soirée boxe inédite ce vendredi soir au palais Beaumont à Pau. Le boxeur palois professionnel Karim Aliliche (33 ans) rêve de lever une ceinture de champion de France devant son public face à son adversaire Steven Bloyer.

Un combat professionnel très attendu ce vendredi soir au palais Beaumont à Pau. Un combat pour le titre de champion de France dans la catégorie des poids welters (moins de 67 kgs). Le Palois Karim Aliliche (33 ans) affronte Steven Bloyer (31 ans), un boxeur de Saint-Nazaire à partir de 23 heures. La différence entre les deux boxeurs se fera au meilleur de dix rounds de trois minutes.

Etre prophète en son pays

Dans cette soirée boxe inédite au palais Beaumont à Pau, avec une dizaine de combats professionnels et amateurs, le combat entre Karim Aliliche et Steven Bloyer marquera le sommet de ce gala. Le Béarnais qui a grandit entre les quartiers populaires de l'Ousse des bois et Saragosse partira favoris de part son palmarès, son expérience et devant son public. La salle (1.000 personnes) est annoncée pleine.

A 33 ans, la conquête de cette ceinture tricolore représente pour Karim Aliliche un des derniers objectifs d'une carrière bien remplie. Il s'est confié lundi soir dans Stade Bleu Béarn. Ce père de famille prépare déjà la suite avec l'ouverture d'une salle de boxe et de fitness il y a quelques mois de cela déjà dans la quartier de Saragosse, derrière la polyclinique Marzet à Pau.

► Soirée boxe dès 18 heures ce vendredi soir au Palais Beaumont. Karim Aliliche et Steven Bloyer monteront sur le ring en derniers vers 23 heures.