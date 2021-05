Le boxeur Lensois Nordine Oubaali perd son titre mondial de WBC des poids coqs contre Nonito Donaire

C'est une défaite terrible pour notre boxeur Lensois Nordine Oubaali. Le Français a cédé sa ceinture de WBC des poids coqs au Philippin Nonito Donaire, grand nom des catégories, qui l'a battu en KO au 4eme round, cette nuit à Carson en Californie. Après deux premières reprises durant lesquelles Oubaali s'est montré le plus agressif, parvenant a placer son crochet du gauche, Donaire a, comme à son habitude, pris le combat à son compte au 3e round. Oubaali a ensuite vécu l'enfer quand le Philippin s'est jeté sur lui. Un terrible uppercut du gauche juste au moment du coup de cloche l'a foudroyé. Tombé la tête en avant, à peine amortie par ses bras privés de force, il aurait pu ne pas s'en relever. Il y est parvenu, tout chancelant, et l'arbitre a voulu donner sa chance au champion en titre.

Le 4e round fut fatal pour Nordine Oubaali, il est parvenu à placer quelques coups qui ont fait mal à Donaire. Le Philippin en a profité pour encore le contrer d'une droite à la tempe et d'un terrible uppercut qui a envoyé le Français définitivement au tapis. Nordine Oubaali échoue dans l'un de ses plus grands défis de sa carrière. A 34 ans, il concède sa première défaite en 18 combats et n'a rien pu faire fce à Nonito Donaire, qui a été champion dans quatre catégories différentes (poids mouches, coqs, super-coqs et plumes) et qui récupère donc son titre dont il a déjà été en possession en 2011.