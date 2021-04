Le boxeur Lensois Nordine Oubaali, triple champion du monde, lance un appel à Emmanuel Macron

Il lance un appel à Emmanuel Macron sur Twitter. Le boxeur Lensois, Nordine Oubaali doit remettre son titre en jeu et défendre sa ceinture des poids coqs WBC le 29 mai à Los Angeles mais il connait des problèmes de visa. Il en appelle donc au Président de la République pour régler le problème.

Le champion du monde WBC des poids coq semble ne pas pouvoir se rendre aux Etats-Unis. Le boxeur doit partir normalement samedi. Sans visa il ne peut pas prendre le risque de partir au Mexique où il doit finir sa préparation avant d'aller aux States comme il l'explique sur l'antenne de France Bleu Nord : " On est sportif de haut niveau, je suis champion du monde, je représente mon pays à plusieurs reprises. C'est pour défendre mon titre de champion du monde et là on part dans la même case que Monsieur et Madame tout le monde. Les sportifs de hauts niveaux devraient avoir un interlocuteur pour faire accélérer les choses et ne pas avoir à se soucier des problèmes de visa. Si je ne rentre pas dans le pays, le combat ne se fera pas et là comment la WBC va réagir. On met toutes les chances de notre côté et on espère avoir une réponse rapidement."

Le ministère des sports a contacté le boxeur pour faire accélérer les choses. Le problème est due à la pandémie qui rallonge les délais pour les demandes de visa. Le boxeur espère pouvoir partir samedi comme ce qu'il avait prévu.