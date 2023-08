Le boxeur manchois Julien Marie-Sainte est décédé

À 42 ans, Julien Marie-Sainte est mort ce vendredi 25 août, un décès suite à une crise cardiaque indique le journal L'Équipe . Plusieurs fois champion de France, le boxeur normand avait été formé à l'AS Cherbourg.

Un champion "made in Normandie"

Julien Marie-Sainte début à l'AS Cherbourg. La fédération française de boxe rappelle son parcours : quatre titres de champion de Normandie et une demi-finale aux championnats de France en 2005 avant de passer chez les professionnels. Une carrière qui démarre aux côté d'un autre Cherbourgeois : Jean-Philippe Blot qui sera sont sponsor, ami et manager.

Surnommé "le Brigadier", le Normand franchit les échelons et devient deux fois champion de France des poids moyens en 2010 et 2011. Dans son communiqué, la fédération française de boxe souligne la marque qu'a laissé l'athlète dans son sport : "Julien Marie Sainte réussit l’exploit d’être classé n°3 WBA et n°1 Européen en ayant fait le vide en France dans la catégorie des poids moyens, redonnant au passage du prestige au titre Français."

Après une grave blessure au biceps fin 2011, le champion ne retrouvera malheureusement jamais son niveau. Julien Marie-Sainte était parti vivre à Marseille où il continuait de s'entraîner. La FFB indique que l'AS Cherbourg avait récemment pour projet d'organiser un jubilée en son honneur.

"La Normandie pleure son champion et la boxe en France est en deuil," conclut la FFB.