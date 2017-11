Le boxeur normand Maxime Beaussire champion de l'Union Européenne

Le boxeur normand Maxime Beaussire est devenu champion de l'Union Européenne à Calais. Une victoire par K.O. en deux rounds face à Joffrey Jacob grâce à un "crochet venu de nulle part"

Maxime Beaussire est devenu champion de l'Union Européenne vendredi soir à Calais. Le boxeur normand s'impose par K.O dès la 2e reprise face à Joffrey Jacob, invaincu jusque là chez les professionnels en 17 combats.

C'est ce genre de coup qui met les gens K.O. Quand j'ai vu qu'il était passé, je me suis dit que c'était fini, qu'il n'allait pas se relever.

"Le scénario qu'on a mis en place avec Franck (Nicotra) et toute mon équipe s'est passé exactement comme on l'avait prédit et même un peu plus tôt que prévu. Ce crochet venu de nulle part et qui le surprend vraiment, c'est super. Je n'ai pas été surpris de gagner aussi rapidement. Je ne pensais pas que cela arriverait aussi rapidement mais quand il est tombé je n'ai pas été surpris parce que c'est ce genre de coup qui met les gens K.O. Quand j'ai vu qu'il était passé, je me suis dit que c'était fini, qu'il n'allait pas se relever."

Cette ceinture me tenait à cœur. Elle nous restait un peu en travers de la gorge. Aujourd'hui on la prend à l'extérieur de la plus belle des manières.

Après sa défaite aux points face à Zakaria Attou en avril dernier, Maxime Beaussire a su rebondir et n'a pas laissé passé sa chance dans cette deuxième tentative pour ceindre cette ceinture européenne. "C'est une joie forcément mais une joie maîtrisée parce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on veut. ce qu'on veut, c'est toujours plus mais cette ceinture me tenait à cœur. Elle nous restait un peu en travers de la gorge. Aujourd'hui on la prend à l'extérieur de la plus belle des manières."Cela veut dire que je devient pour le très haut niveau européen et plus tard le niveau mondial."

Elle est là la ceinture !!!! Champion de l'UE 🥊🥊 victoire par KO dans la 2e reprise #TeamMCB#TeamDNCpic.twitter.com/HxHClAd7lC — Max le Conquérant (@MaximeBeaussire) November 10, 2017

Vainqueur à l'extérieur, Maxime Beaussire espère de nouveau combattre en février prochain mais au Zénith de Caen avec sa ceinture de l'Union Européenne.