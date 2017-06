Le boxeur palois Karim Aliliche conserve son titre national des welters face à Souleymane Nbaye

Au bout du suspens des dix rounds, le boxeur palois Karim Aliliche conserve sa ceinture nationale des poids welters ce samedi à Deauville sur décision des juges face à Souleymane Nbaye.

Karim Aliliche a réussi l'exploit samedi soir à Deauville. Le boxeur palois conserve sa ceinture de champion de France des poids welters à Deauville face à Souleymane M’Baye, ancien champion du monde, d’Europe et de France. A 42 ans, ce monument de la boxe remontait sur le ring chez lui pour tenter un dernier come back.

Victoire à deux juges contre un

Au terme d'un combat très disputé, Karim Aliliche l'emporte sur décision des juges, à deux juges contre un. Un match très serré. Le Palois, touché à l'arcade, est d'abord dominé avant qu'il ne refasse son retard dans les derniers rounds, dans une salle de Deauville acquise à la cause de Souleymane Nbaye qui boxait devant son public.

"Je ne l'ai pas sous-estimé et ça a payé." ► Karim Aliliche, champion de France

À 33 ans, et quatre mois après l'avoir gagnée chez lui à Pau, Karim Aliliche conserve donc sa ceinture de champion de France des welters face à une ancienne gloire de la boxe, et peut désormais ambitionner de voir plus grand.

