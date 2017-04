Le boxeur palois Karim Aliliche défendra sa ceinture tricolore des welters face à Souleymane Nbaye

Moins de trois mois après avoir été sacré champion de France chez lui à Pau, Karim Aliliche annonce qu"il défendra son titre le 10 juin au palais des congrès de Deauville face à une pointure mondiale de la boxe, le vétéran mais redoutable Souleymane Nbaye

Karim Aliliche a pris sa décision et il l'annonce ce samedi matin sur France Bleu Béarn. Le boxeur, de retour à l'entrainement depuis mi-mars, va défendre sa ceinture de champion de France des welters (moins de 66,6 kilos) le 10 juin au palais des congrès de Deauville. Le Palois, sacré le 3 février dernier face à Steven Bloyer, va boxer en plus un adversaire prestigieux, l'ancien champion du monde et d'Europe des super légers, le Franco-camerounais Souleymane Nbaye, 42 ans, en quête d'un dernier challenge.

Karim Aliliche aurait pu directement sauter cette étape et tenter son aventure à l'étranger. Mais non. Le boxeur palois (34 ans en décembre) explique son choix.

En attendant, Karim Aliliche poursuit sa préparation à Toulouse, à l'ITEPS, le centre sportif de l'ancien rugbyman et préparateur physique Laurent Arbo. Un centre équipé de technologies dernier cri comme la cryothérapie ou encore l'hypoxie. Puis, le Palois partira en Angleterre début mai pour une semaine de séances boxe, à Londres, face à des pointures mondiales. Karim Aliliche a encore quatre kilos à perdre. Il lui reste un mois et une semaine pour parfaire sa préparation avant de défendre sa ceinture nationale.

