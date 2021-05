Le boxeur parisien Souleymane Cissokho sur le ring devant 70.000 personnes à Dallas

C'est la première fois aux Etats-Unis et même dans le monde qu'un événement va réunir autant de personnes au même endroit depuis le début de la pandémie de Covid-19. 70.000 spectateurs à l'AT&T Stadium pour une grande soirée de boxe à Dallas, Texas, et au milieu de tout ça, un Parisien : Souleymane Cissokho, 29 ans, formé au Boxing Athletic Club du 9e arrondissement et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

"Quelque chose d'incroyable"

Après plus d'un an sans grand événement en raison de la crise sanitaire, le boxeur parisien est plus qu'impatient de remonter sur le ring devant autant de monde : "C'est quelque chose d'incroyable, c'est inouï". D'autant qu'il passe en prime time avant un combat entre la super star mexicaine de la boxe en poids moyens et l'Américain Billy Joe Saunders, qui compte pour un titre mondial. L'exposition est forte, l'enjeu sportif aussi pour celui qui concoure dans la catégorie des super-welters (ou super-mi-moyens) : "C'est très important pour moi parce qu'il y a une première ceinture internationale, ça va me permettre de monter dans les classements mondiaux et d'aller chercher ce titre mondial."

Après avoir passé près d'une semaine dans une bulle sanitaire dans un hôtel dont il n'avais pas le droit de sortir, c'est vers 1h du matin heure de Paris que Souleymane Cissokho montera sur le ring pour affronter le boxer anglais Kieron Conway.