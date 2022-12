Le boxeur Rémi Parra, originaire de Ponteilla, champion du monde

Dans la discrétion et avec beaucoup de talent, le jeune Rémi Parra a décroché un nouveau titre de champion du monde. Originaire de Ponteilla, il a remporté le titre suprême en Wako Pro de K1. Il a battu le week-end dernier, à Paris, Hicham Moujtahib.

ⓘ Publicité

C'est un exploit pour Rémi Parra qui a disposé du belge, quadruple champion du monde : "Je n'ai pas trop galéré, dès le premier round, j'ai commencé un travail de sape au niveau des jambes et au deuxième round, j'ai vu qu'il commençait à avoir mal, j'ai insisté là-dessus. A la fin du quatrième il a arrêté."

A seulement 21 ans, c'est son deuxième titre de champion du monde en 2022, il avait remporté en janvier dernier le sacre en Thaï boxe -62kg, à Turin. Les victoires s'enchaînent et récompensent le travail des dernières années : "J'ai commencé la boxe à 16 ans, mon père faisait de la boxe. Avant, je préférais les sports collectifs comme le foot et le rugby mais je me suis mis à la boxe et j'ai tout de suite accroché. Je me suis énormément entraîné pour être prêt et être au maximum pour aborder la compétition."

Rémi Parra s'entraîne actuellement à Perpignan au club de Carcharias Boxing. Il travaille en ferronnerie au Soler chez son beau-frère qui l'accompagne aussi en tant que sponsor et, forcément, il a été accueilli en héros avec sa ceinture en reprenant le travail : "C'est une consécration, depuis que j'ai commencé la boxe, j'attends ce moment. C'est le résultat de toutes ces années d'entraînement. C'était un objectif mais en même temps ce n'est qu'une étape, j'ai envie d'aller plus loin. Je veux participer à de grandes organisations et affronter les meilleurs de ma catégorie."