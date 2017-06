Le boxeur Tony Yoka remporte sa première victoire chez les professionnels

Le boxeur parisien Tony Yoka a remporté vendredi soir son premier combat chez les professionnels au Palais des sports de Paris.

Devant une foule chauffée à blanc, et totalement acquise à sa cause, Tony Yoka n'a pas fait de fioritures. En moins de 5 minutes et deux rounds, le français, champion olympique l'été dernier catégorie super lourds, a fait chuter l'américain Travis Clark. Un adversaire trop facile ? Pas pour Tony Yoka : "Quand on passe professionnel, on part du bas du tableau. Même si j'étais tout en haut, numéro 1 mondial en boxe olympique, là je suis dernier mondial. Il faut que je gravisse les échelons. Il faut pas se presser."

Très attendu chez les pros

Le but du boxeur français, c'est de devenir champion du monde. Mais il compte bien s'y prendre petit à petit. "Je sais qu'il y a beaucoup d'attente depuis les JO. Ca a beaucoup parlé quand je suis passé pro, beaucoup de médiatisation. Je sais qu'on m'attend au tournant. Même le public se demandait ce que ça donnait mon entrainement aux Etats-Unis. Je pense que mon entrée chez les pros est réussie."