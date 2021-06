Le boxeur toulousain Sofiane Oumiha décroche son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Sofiane Oumiha sera de nouveau aux JO, cette fois à Tokyo cet été, grâce à sa victoire ce samedi. Le boxeur toulousain a battu le Moldave Alexandru Paraschiv en 8e de finale des -63 kilos, ce samedi, à Villebon-sur-Yvette (Essonne.)

Une victoire aux points

Sofiane Oumiha s'est imposé aux points face gaucher moldave, pour quatre des cinq juges, mais avec plus de difficultés que prévu, notamment au 2nd round. Dimanche en quarts de finale, le Français affrontera l'Azerbaïdjanais Javid Chalabiyev. Le Toulousain avait été vice-champion olympique à Rio, en 2016, dans la catégorie des -60kg et a du depuis changer de catégorie. Il rejoint les deux autres Français déjà qualifiés, Billal Bennama (-52 kg) et Samuel Kistohurry (-57 kg), s'étaient eux qualifiés en mars de l'année dernière.

Sofiane Oumiha sera l'une des principales chances françaises de médaille d'or en boxe à Tokyo. Les Jeux Olympiques commenceront le 23 juillet et se termineront le 8 août.