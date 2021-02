Le boxeur toulousain Sofiane Oumiha prépare les Jeux Olympiques de Tokyo

C'est le retour du doux parfum des Jeux Olympiques dans la salle de boxe de Sofiane Oumiha ! Le vice-champion olympique de Rio 2016 attaque une année charnière pour sa carrière. Il quitte la boxe amateur pour le monde professionnel.

Une année cruciale pour Sofiane

Après un stage avec l'Equipe de France de Boxe en début d'année, Sofiane a repris un entraînement de haut niveau pour appréhender sereinement ses prochains défis. Son coach et cousin Mehdi Oumiha veille sur sa préparation : "Tous les jours, on ne lâche rien. C'est plus facile pour Sofiane de travailler maintenant qu'il a des objectifs en tête. Sofiane a besoin de se projeter pour être bon. On attend _son premier combat professionnel le 6 mars en Pologne_".

Ce premier affrontement dans la catégorie pro n'effraie pas pour autant le champion du monde des poids légers à Hambourg en 2017 : "C'est dans la suite logique d'une vie de boxeur. Je vais m'endurcir, poser mes appuis et travailler avec des gants plus petits. Je sais que l'intensité grimpe d'un cran en professionnel. Moins de rounds, mais plus d'exigence. Je ne m'éloigne en aucun cas de ma boxe olympique qui a fait ma réussite jusqu'à là".

Le rêve olympique

Sofiane a rendez-vous début avril pour son tournoi de qualification aux JO de Tokyo. Il a été stoppé l'année dernière à cause de la crise sanitaire. Le boxeur et son coach sont dans l'attente du Comité International Olympique. L'organisme doit communiquer dans les semaines à venir sur le maintien des épreuves olympiques.

Son troisième et dernier objectif de la saison n'est autre que la compétition olympique cet été. Oumiha y pense depuis 2016 et sa médaille d'argent à Rio : "J'ai la tête tournée vers Tokyo depuis bien longtemps. Notre préparation a été bousculée par le Covid-19 mais ça ne change rien à l'envie. Je m'entraîne deux fois par jours, tous les jours en alternant prépa physique et combat".