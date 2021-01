Le Boxing Club de Châteauroux organise son gala à huis-clos ce samedi

Sale temps pour le sport depuis plusieurs mois déjà. Les restrictions sanitaires nous privent de la plupart des événements, mais le BC Châteauroux a fait le dos rond. Contrait d'organiser un combat pour défendre la ceinture de son champion de France des mi-lourds Thomas Faure, il organise donc une soirée ce samedi à huis-clos, avec trois combats au programme. "On était sous contrainte, Thomas a conquis la ceinture il y a un an. Au delà d'un an sans défense de ce titre il aurait été destitué. Nous sommes obligés de nous décarcasser pour que nos sportifs ne s'entraînent pas sans objectifs" explique Sofien Bahi, le manager du club. Une obligation oui, mais un plaisir aussi évidemment d'autant que les amoureux de la boxe en sont sevrés ces derniers mois. Le BCC joue donc le jeu et organise une belle soirée à suivre en direct intégral sur la page Facebook de Sofien Bahi, ainsi que chez nos confrères de Bip TV pour le combat de Thomas Faure, opposé au breton Kevin Thomas-Cojean pour la ceinture de champion de France des mi-lourds.

Sofien Bahi se réjouit de voir se nouveau ses boxeurs combattre en ces temps très compliqués Copier