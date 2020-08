Le bras de fer honoré ce week-end à Dieppe

On entre dans le Novick's Stadium de Dieppe, la musique nous enveloppe et nous voilà autour d'un ring, dont les cordes ont été enlevées. Sur le ring, une table. Sur la table, deux coudes posés. Au bout des coudes, des muscles. Les participants ne sont pas tous des armoires à glace, mais la plupart sont habitués des salles de musculation. Les combats ne sont pas toujours très longs. Mais l'ambiance est présente grâce à un speaker. Les participants, une centaine, de différentes nationalités s'enchaînent.

Est-ce si dur, nous avons voulu essayer. Nous avons donc défié David Mimoun, organisateur de l'épreuve et créateur du club de bras de fer de Dieppe. Nous sommes debout, devant la table, un "pad", un petit coussin de 18 centimètres sur 18 accueille notre coude. "Tu peux bouger où tu veux sur le coussin, mais tu ne dois pas en tomber, ni lever le coude", prévient David Mimoun. Un autre pad est sur le côté : "Si le combat est vite perdu, mieux vaut avertir le choc avec un coussin mou. Si tu le touches, tu as perdu, mais si ta main passe en-dessous à côté, tu as perdu aussi, il représente une ligne imaginaire."

Les mains s'entrecroisent et se serrent, fort. "Il faut enserrer la main", précise David Mimoun, qui a la technique pour empêcher la nôtre de bouger. Un arbitre nous place, et donne le début du combat... qui dure à peine une seconde. David Mimoun gagne très facilement.

"Pour avoir toutes les techniques, il faut au moins trois ou quatre ans de pratique régulière !" précise-t-il. "Il faut se renforcer tendineusement et musculairement. Et affronter des gens dans sa catégorie de poids."

La Dieppe IFA World Cup a en tout cas attiré un public nombreux, curieux de ce sport globalement méconnu en France : "En fait, il y 50 millions de joueurs en France, rigole David Mimoun. Je ne connais personne qui n'a jamais essayé un bras de fer dans sa vie. Mais en sportif, on n'est que 300 en France. Organiser un événement comme cela en France, à Dieppe, c'est fantastique. C'est une fierté."

Cette année, l'événement a été un peu gâché par le coronavirus. Des athlètes n'ont pas pu venir. Mais le rendez-vous est déjà pris pour une deuxième édition, en mai 2021.