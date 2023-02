EN IMAGES - Le breakdance s'invite à Brazey-en-Plaine grâce à une battle de haut niveau

On a fait du breakdance en Côte-d'Or ce week-end ! Ce dimanche 26 février 2023, l'association "Figure 2 Style" , basée à Chenôve, a organisé une battle de breakdance à Brazey-en-Plaine, dans la salle polyvalente. Plus de 70 enfants et ados se sont affrontés à coups de pas de danse. Répartis en trois catégories, selon leurs âges, ils sont passés tour à tour pour montrer au public, venu en nombre, ce qu'ils savaient faire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le niveau est visiblement élevé dans la région ! Le breakdance, trop peu connu selon les adeptes, a été popularisée dans les années 1970 aux Etats-Unis. Il va devenir pour la première fois une discipline officielle des Jeux Olympiques de Paris, en 2024.

Une première aux Jeux Olympiques

Cette entrée de la discipline aux J.O. fait plaisir aux fans de ce sport. Bgirl Eym en fait partie. Cette professionnelle de breakdance était dans le jury de la battle de Brazey-en-Plaine. "C'est énorme pour la discipline qu'elle soit présente aux Jeux Olympiques parce qu'elle est née dans la rue, elle est très jeune par rapport à plein d'autres disciplines, se réjouit-elle. C'est génial qu'on soit sur le devant de la scène comme ça dans une compétition internationale, avec cette reconnaissance."

Parce que malgré les idées reçues, c'est un sport très technique, qui demande beaucoup de pratique. "Le breakdance, je l'assimile souvent à la danse classique parce qu'on a des pas qui sont très précis, explique Bgirl Eym. Il faut des années pour être propre, pour être fluide, pour avoir un bon toucher au sol. Je l'assimile vraiment au même travail qu'on demande à des danseurs classiques."

La battle de Brazey-en-Plaine en images

Les jeunes sportifs ont enflammé la salle de Brazey-en-Plaine. © Radio France - Dimitri Morgado

