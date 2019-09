Le Breton Anthony Jugé et la Lavalloise Magali Gougeon remportent la 25eme edition du Marathon des écluses

France Bleu Mayenne, partenaire du Marathon des Écluses, vous a fait vivre les courses ce dimanche matin. C'est un breton qui a remporté la course, Anthony Jugé en 2h30 et 11 secondes. Chez les femmes, c'est la Lavalloise Magali Gougeon qui a gagné le marathon en 3h06 et 41 secondes.

Ce dimanche matin, près de 3 500 coureurs ont participé au Marathon et aux courses des écluses en Mayenne sous la pluie. 605 marathoniens et 244 équipes en Marathon duo alignés. Le parcours du marathon en individuel, a débuté à 9h00 à Mayenne et une arrivée au square de Boston à Laval. France Bleu Mayenne, partenaire de la course, vous a fait vivre ces courses tout au long de la matinée.

Un breton remporte le marathon des écluses

C'est un breton qui a remporté la course : Anthony Jugé en 2h30 et 11 secondes. Ses impressions après la course : "Je suis sur un petit nuage petit côté émotion puisque c'était mon premier marathon ici il y a 7 ans sur un pari avec mon beau frère donc j'ai le plaisir de faire un bon temps. Vu les conditions météo, j'ai hésité ce matin à venir courir et puis on le fait quand même. Je pensais que ça allait être pire." Ce breton s'entraîne pour le marathon de Valence. Chez les femmes c'est la Lavalloise Magali Gougeon de L2A53 qui remporte la course. C'est sa 5eme victoire et elle avait déjà remporté 6 fois le 10 kilomètres. Son temps, pour le marathon, cette année : 3h06 et 41 secondes.

Le vainqueur du marathon des écluses en direct sur France Bleu Mayenne © Radio France -

Pour la course de 10 kilomètres c'est Mathieu Brun, de Périgord qui l'a gagné en 32 minutes et 26 secondes et Aurore Guerin De Mondeville en 35 minutes et 18 secondes pour les femmes.