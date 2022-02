Le Breton Julien Jagu revient sur son premier Dakar à moto

Il est rentré il y a déjà plus d'un mois, mais c'est un peu comme si c'était hier. Il y a quelques semaines, se terminait le Dakar. Troisième édition de cette course de motos qui se passe en Arabie saoudite. Et parmi les pilotes, un Breton ! Julien Jagu vient de Saint-Adrien, près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Alors à 32 ans, cet adepte des rallyes, a fait ceux d'Andalousie et du Maroc pour s'entrainer, et a pris le départ de son premier Dakar.

Après 12 jours de course, il a terminé à une très belle 32e place. Il revient sur cette expérience hors norme.

Les souvenirs

Quelques jours à peine après avoir quitté le désert d'Arabie saoudite, Julien Jagu l'avoue, le quotidien revient au galop. Sa famille avec son petit garçon, son travail d'éducateur en moto...

Alors évidemment il est revenu des souvenirs plein la tête, et surtout, des sensations inoubliables : "Quand on se retrouve dans le désert on a ce sentiment de liberté. Les grands espaces nous procure des sensations vraiment particulières, fabuleuses. Rouler dans les dunes avec le sable fin ou dans les portions un peu caillouteuses dans les montagnes ; on sent qu'on est au milieu de nulle part."

Le Breton a marqué des pics de vitesses à plus de 150 kilomètres par heure. "Cette vitesse ça a aussi son côté sympa, l'adrénaline d'être à 150 entre des chameaux et des dromadaires. On ne retrouve ces sensations nulle part ailleurs", confie Julien Jagu.

La préparation

Après plus d'un an et demi de préparation, entre la logistique et le physique, Julien Jagu est prêt. "Je ne suis pas encore trop vieux et je ne suis pas trop jeune non plus. Pour cette discipline, il faut un peu de sagesse parce qu'elle est quand même dangereuse."

Le Costarmoricain a participé aux courses de sélections, en Andalousie et au Maroc, mais rien de comparable avec la mythique course du Dakar. "Là c'était une course deux fois plus longue que celles que j'avaient pu faire. On ne peut jamais véritablement s'entraîner dans les conditions du Dakar. On le fait par petit bout. Mais on doit apprendre à gérer la carte, la mécanique, le sommeil aussi. Et puis en tant que pilote non professionnel, je ne peux pas aller m'entraîner dans les dunes. Donc c'est vrai que quand je suis parti j'avais pas mal d'appréhension, je me disais, le premier objectif c'est de finir ce Dakar, d'aller au bout !", sourit le jeune homme.

La course

Pendant presque 15 jours, le jeune homme passe entre 7 et 10 heures sur la moto. Alors il faut savoir gérer les pépins techniques, comme lorsque la moto tombe en panne en plein milieu du désert. "Je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas quelqu'un qui a forcément beaucoup de compétences dans ce domaine là. Aujourd'hui si je dois retenir quelque chose sur ce que j'ai appris c'est ma capacité à m'adapter. Lors de ces deux problèmes techniques j'ai su garder mon sang froid, finir l'étape et puis au bout, finir la course."

D'ailleurs dès le lendemain, Julien Jagu signe sa meilleure étape. "En deux jours j'ai la plus mauvaise et la meilleure des journées du Dakar. En 48 heures je suis passé par pas mal d'émotions différentes et c'est ça aussi qui fait que la course est trépidante et excitante", glisse le Breton.

Les projets

Une course dont il termine 32e. Une façon pour lui de remercier son équipe. "Je franchis la ligne d'arrivée, je retrouve mon équipe avec qui je viens de passer trois semaines, on est super contents d'être là ; ça nous fait des souvenirs incroyables. Ce qui ressort c'est déjà la joie de terminer. Et puis faire 32e pour une première participation, sur 120 à l'arrivée, 150 au départ je crois. Je suis juste à l'affut derrière les pilotes professionnels, c'était grandiose quoi. Ça donne envie, pourquoi pas, d'y retourner et puis surtout c'est encourageant", se réjouit le motard.

Y retourner pourquoi pas mais pas tout de suite, conclut Julien Jagu. 2022 sera consacré à d'autres projets plaisir comme il les appelle : le travail, la famille et puis quelques courses de moto, évidemment.

Revivez la course de Julien Jagu en vidéo