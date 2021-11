Le Cadre Noir de Saumur fera l'ouverture du Jumping International de Bordeaux

Le Cadre Noir de Saumur sera donc à l'affiche du prochain Jumping International de Bordeaux. Les écuyers et leurs montures s'exprimeront devant 6 000 spectateurs au parc des expositions de Bordeaux-Lac les mercredi 2 et jeudi 3 février prochains. La célèbre institution n'était plus venue au Jumping depuis 2015 et ce sera la première représentation du spectacle "Au cœur du grand manège" hors de l'enceinte saumuroise. Le Cadre Noir sera dirigé lors de cette visite bordelaise par son nouvel écuyer en chef. Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette a pris ses fonctions à la rentrée de septembre. L'ancien champion olympique de concours complet par équipe était ce mardi à Bordeaux. Il se livre à France Bleu.

France Bleu Gironde :Le Cadre Noir ne sort pas si souvent que cela, finalement. Qu'est ce que vous attendez de cette venue à Bordeaux ?

Thibaut Vallette : On se déplace à l'extérieur de Saumur entre deux et quatre fois maximum chaque année. Ce sont des moments riches, parce que ce sont des moments où on peut montrer et faire valoir ce qu'est l'équitation de tradition française et ce que représente notre patrimoine et la tradition de notre institution. On essaye de faire passer des messages. L'équitation, c'est beaucoup de rigueur. Le travail en collectif dans les galas, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de répétitions. C'est par ces déplacements et ces galas à l'extérieur que le Cadre Noir rayonne. Et on essaye de transmettre ce patrimoine, parce que ce sont des moments d'échanges avec les gens qui viennent nous voir.

Le cheval qui gagne est forcément un cheval qui adhère et qui a confiance en son cavalier.

Vous parlez de patrimoine, comment comptez-vous amener de la modernité dans cette vénérable institution ?

On est héritiers d'un patrimoine qui est prestigieux. On est en charge de le faire rayonner, mais on est en charge aussi de montrer que ce patrimoine est vivant. On travaille d'ailleurs avec du vivant. Le fait par exemple de donner des cours et d'assurer la formation des élèves pour qu'ensuite ils puissent enseigner à leurs propres élèves. Le fait de faire de la compétition. Le fait de travailler sur de la recherche au profit de la filière. Le fait de chercher le bien être de nos chevaux. Tout ça, ce sont des choses très modernes, finalement, et on est le Cadre Noir. C'est une transmission, la transmission d'un patrimoine, mais c'est aussi quelque chose de très moderne.

L'image de l'équitation a été écornée par des images assez violentes lors des derniers Jeux olympiques (notamment avec une cavalière et une entraîneure qui avaient frappé un cheval sur le pentathlon moderne, NDLR). Comment avez-vous vécu cette polémique ?

J'en suis désolé parce que je pense que ce n'est pas une belle image qui a été montrée. Après, je crois qu'il faut rester mesuré. Comme dans tous les sports, il y a des choses qui ne sont pas belles. Il y a une énorme majorité des gens qui aiment ce qu'ils font et qui respectent leurs chevaux, heureusement d'ailleurs. Moi, pour avoir fait du sport de haut niveau, je suis persuadé que le cheval qui gagne est forcément un cheval qui adhère et qui a confiance en son cavalier. On parle de couple cavalier cheval. C'est quelque chose de très vrai. C'est quelque chose que l'on cherche à représenter au Cadre Noir. C'est un message que l'on va faire passer et une partie du patrimoine que l'on veut transmettre aussi.