La fédération française de Basket-Ball a annoncé ce jeudi soir qu'elle reportait ses compétitions de clubs à partir de ce vendredi jusqu'au mardi 31 mars inclus. Cette décision impacte le Caen Basket Calvados et l'USO Mondeville.

Le Caen Basket Calvados et l'USO Mondeville ne rejoueront pas avant le 31 mars

Les joueuses de Mondeville et les Basketteurs du CBC vont voir leur championnat mis en sommeil jusqu'au 31 mars

Le Caen Basket Calvados qui devait jouer ce vendredi soir à 20h au Palais des Sports face à Pont de Chéruy et les basketteuses de Mondeville qui devait recevoir Chartres samedi soir ne rejoueront pas, comme les autres équipes qui dépendent de la fédération, avant le 31 mars prochain inclus.

"On sort déjà d'une période où on a joué un match en un mois. Aujourd'hui, on va avoir une compétition qui va peut-être reprendre début avril, relève Fabrice Courcier, l'entraîneur du CBC.

Maintenant, je crois que ce qui est le plus important n'est pas forcément notre compétition. Le plus important c'est de pouvoir éradiquer le virus si possible.

On va certainement de toute façon continuer à s'entraîner à huis-clos en essayant de rester en dehors des entraînements un peu les uns chez les autres, de ne pas trop sortir mais on aura certainement une continuité dans le travail."

Ce report englobe trois matchs pour l'USO Mondeville qui attend désormais les informations pour s'organiser, notamment avec son centre de formation et sa section professionnelle.

"J'ai des joueuses qui me demande si elles vont pouvoir continuer à s'entraîner, explique Romain Lhermitte, le coach de l'USOM.

On a des jeunes qui vont à l'école et qui ne vont pas y aller. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je suis quelqu'un qui écoute les gens qui sont au poste pour décider et les scientifiques qui sont plus compétents sur le sujet.

Quand le médecin me dit d'arrêter une joueuse je l’écoute. Espérons que ce sera le plus court possible, ce qui voudra dire qu'une solution contre le Coronavirus aura été trouvé."

Plus tôt dans la journée, la Ligue Normandie de Basket avait également suspendue toutes les rencontres prévues dans notre région aussi bien chez les jeunes que chez les seniors pour ce week-end.