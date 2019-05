Le Caen Tennis de Table retrouve la Pro A

Caen, France

Ils ne leur manquaient qu'un point, ils en ont pris trois à Metz (3-1) lors de l'avant-dernière journée de Pro B. Le Caen Tennis de Table a officiellement validé sa montée en Pro B près de deux ans après sa relégation.

Les pongistes caennais ont survolé leur saison en emportant 16 de leur 17 matchs après une saison d'adaptation difficile en Pro B.

"Sur le papier ça parait simple malgré tout il n'y a pas une équipe qui nous a donné des points, explique le coach caennais Xavier Renouvin. Il a fallu batailler à chaque match. On a été mené sur certaines rencontres à Issy-les-Moulineaux, Argentan, Roannes.

Il a fallu vraiment se battre. On était certes les favoris mais justement nos adversaires face aux favoris ont toujours cherché à faire la perf', à nous faire tomber. On a toujours été sous pression toute l'année mais on n'a jamais lâché. Les gars ont fait preuve d'un mental d'acier. C'est vraiment une grande joie ce soir."

La saison prochaine est déjà bien calée. L'équipe de cette saison (Marcos Madrid, Antoine Hachars et Niagol Stoyanov) sera reconduite et renforcée par l'arrivée de Stéphane Ouaiche qui évolue cette saison en Pro A à Villeneuve-sur-Lot.

Le Caen TTC fêtera son titre devant ses supporters ce dimanche à 16h30 face à Thorigné-Fouillard et donnera le coup d'envoi du match de Ligue 1 entre le SM Caen et le Stade de Reims ce samedi.