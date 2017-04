Le calvaire de Ronan Lamy-Chappuis pour remonter sur des skis

Ronan Lamy-Chappuis avait un objectif cette année : les championnats du monde de Lahti, en Finalnde. Mais une douleur au dos contrarie ses plans. Les médecins lui ont découvert une tumeur bénigne. Résultat, le sauteur de Bois-d'Amont doit être opéré en urgence et subir une greffe de moelle osseuse.

Depuis septembre 2016, la douleur empirait pour Ronan Lamy-Chappuis. Le sauteur jurassien, cousin de Jason Lamy-Chappuis n'arrivait plus à se mettre en position d'élan, il avait du mal à bouger son bassin. "C'est dur à avaler car j'avais fait de gros progrès cet été, avoue le natif de Lons-le-Saunier. J'ai essayé de serrer les dents jusqu'aux championnats du monde de Lahti [en Finlande, NDLR] mais c'était trop compliqué. Ça a été un vrai coup dur."

Opération en urgence et greffe de moelle osseuse

Ronan Lamy-Chappuis fait appel aux médecins de la fédération française de ski au milieu de l'hiver. Il enchaîne les scanners, les IRM, les radios. Le verdict tombe le 7 avril : Ronan Lamy-Chappuis a une tumeur osseuse bénigne qui commence à attaquer l'os. Il doit se faire opérer en urgence. L'intervention, prévue au Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues à Lyon, est au programmée le 11 mai prochain.

Gros coup dur pour Ronan Lamy-Chappuis à quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver. Partager le son sur : Copier

Le Jurassien sera ensuite contraint au repos. "Pendant deux mois, je ne pourrai plus faire de sport. Ça fait un peu bizarre, constate le cousin de Jason Lamy-Chappuis. En ce moment, je tourne en rond, je fais un peu de vélo d'appartement mais c'est très dur de stopper complètement le sport." Il continura sa rééducation à Cap Breton l'été prochain avant d'espérer pouvoir reprendre l'entrainement en septembre 2017.

"J'ai la hargne"

Ronan Lamy-Chappuis ne pense plus qu'à une chose à présent. Revenir à temps pour se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. Ils se dérouleront du 9 au 25 février 2018. "J'ai la hargne. Je me remotive pour la rentrée. Je me dis que c'est un mal pour un bien et que je vais revenir encore plus fort."