Le canoë-kayak à l'honneur jusqu'à dimanche à La Haie-Traversaine

La Haie-Traversaine, France

Pour organiser un tel événement, il a fallu des semaines de préparation. Pendant quatre jours, le Lac de Haute-Mayenne créé par le barrage de Saint-Fraimbault de Prières accueille les meilleurs français de canoë et de kayak. De minimes à vétérans, toutes les catégories d'âge sont représentées. Il s'agit d'un championnat de course en ligne avec deux distances pour les concurrents : 200 mètres et 500 mètres.

En tout, cela représente 550 courses soit un départ donné toutes les deux minutes.

L'entrée est gratuite ce vendredi et tout le week-end sur le site de la base de loisirs de La Haie-Traversaine.