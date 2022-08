Le Catalan, Théo Détienne, vainqueur du championnat du Canigou

Théo Détienne a remporté la célèbre course du Canigou. Il est originaire de Prats de Mollo et il a été tout proche de battre le record de l'épreuve.

Ce n'était plus arrivé depuis 2010, un local a remporté le fameux championnat du Canigou. Théo Detienne, originaire de Prats s'est imposé en moins de 3 heures (2h59 et 33 secondes). Ces 33 secondes sont celles qui l'ont empêché de battre le record de l'épreuve.

Le jeune catalan était fou de bonheur après sa victoire en direct sur France Bleu Roussillon : "C'est une course mythique, j'avais vraiment envie de venir courir ici. On a eu du soleil, du monde, on a eu de la chance. J'avais une forte envie de gagner ici, à la maison. Une grosse émotion pour moi de gagner au Canigou. C'est le sommet emblématique qui fait rêve, l'été, l'hiver, il est toujours beau." Le fait d'échouer tout près du record n'atténue pas sa joie et ça le motive surtout à revenir pour faire mieux.

970 coureurs, de divers niveaux et avec diverses motivations ont participé à la magnifique épreuve. Ils sont partis à 7 heures du matin de Vernet-les-bains. La course du Canigou est une institution dans le département qui date de plus d'un siècle.