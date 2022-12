Le centenaire des 24 Heures du Mans aura lieu à guichets fermés

Sold out. Il ne reste plus aucune place pour le centenaire des 24 Heures du Mans, les 10 et 11 juin. La célèbre course d'endurance mancelle va donc rassembler plus de 263.000 spectateurs, précédent record d'affluence datant de 2015. L'Automobile Club de l'Ouest table même sur 280.000 visiteurs sur l'ensemble de la manifestation.

Les fans des Hypercars, LMP2 et GT pourront se consoler en assistant aux Essais, les mercredi et jeudi avant le départ. Il reste encore quelques billets en vente sur ticket.24H-lemans.com .

La billetterie avait ouvert le 21 octobre dernier et même le 18 pour les membres privilégiés de l'ACO. Son président avait mentionné la semaine dernière qu'un record pourrait bien être battu. Le retour de Peugeot, Porsche, Ferrari et Cadillac en catégorie reine pour le centième anniversaire de la compétition n'y est sans doute pas étranger.

En raison du programme spécial concocté pour marquer cette édition exceptionnelle, la parade des pilotes, l'un des événements les plus populaires, qui se déroule au centre-ville du Mans a été avancée .