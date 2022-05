Le Centre National de Tri Sportif de Châteauroux-Déols s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de Para-Tir

C'est une belle fête qui se prépare pour la semaine prochaine au Centre national de Tir Sportif de Déols-Etrechet. Le CNTS va accueillir, du 6 au 13 juin, la deuxième Coupe du Monde de Para-Tir, regroupant près de 300 athlètes venus de 51 pays. Un événement qui demande beaucoup de préparation, quelque peu agitée à cause des dégâts de l'orage de grêle. Sébastien Lebeau, le directeur du CNTS, était l'invité de France Bleu Berry ce lundi matin.

Arrivée des premières délégations demain

Depuis une semaine, le travail s'est accéléré pour l'équipe du CNTS : le violent orage de grêle qui a frappé l'Indre n'a pas épargné l'établissement, qui a enregistré plus de 7.000 impacts sur les toits du stand de tir. "Des pas de tir et des cibles sont aussi abîmés, c'est un peu catastrophique" explique Sébastien Lebeau. Les ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour colmater les fuites et remettre en état les infrastructures à temps pour la compétition. "Tout ne sera pas réparé, mais on a essayé de faire le maximum pour que les gens puissent se rendre compte de rien du tout". Une course contre la montre, car les premières délégations, celles de Dubaï et de France, arrivent ce mardi 31 mai, pour s'entraîner.

Au total, 270 athlètes venus de 51 pays sont attendus, pour cette deuxième Coup du Monde de Para-Tir ; la première avait déjà été organisée en 2018 sur le site.

C'est une fierté parce que ça veut dire que la Fédération internationale nous fait confiance et que le site aussi œuvre pour recevoir de telles compétitions.

Une compétition accompagnée d'une belle fête : le 6 juin au soir, une cérémonie d'ouverture est organisée place de la Mairie, avec un défilé des porte-drapeaux. Les enfants de Déols, Etrechet et Châteauroux seront aussi de la partie, et un concert sera donné l'après-midi. Les habitants et curieux pourront aussi venir découvrir la discipline au travers d'animations.

Sébastien Lebeau directeur du CNTS de Déols-Etrechet, invité de France Bleu Berry Copier

Les jeux Olympiques, toujours une grande inconnue

Interrogé sur le potentiel accueil des épreuves olympiques de tir sportif en 2024 au CNTS, Sébastien Lebeau assure n'avoir aucune information et ne pas être en lien avec Paris 2024, le comité d'organisation. "Je reste sur ce que Paris a annoncé, c'est-à-dire qu'on était le plan B et que la priorité restait La Courneuve". Le conseil d'administration doit se réunir le 12 juillet prochain pour annoncer sa décision, mais là non plus, rien n'est sûr.

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le Centre national de Tir Sportif de Déols-Etrechet pourra accueillir des délégations olympiques pour s'entraîner. "On ouvre vraiment à tous les pays", assure le directeur, qui explique aussi que si le Comité décide de confier les épreuves au site berrichon, toutes les installations sont aux normes pour les organiser.