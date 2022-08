Le champion de pétanque Dylan Rocher à Bergerac ce week-end

Tous les fidèles des compétitions de pétanque connaissent son nom : Dylan Rocher. Issu d'une famille incontournable dans le monde de la pétanque, celui qu'on appelle "l'albatros" est plusieurs fois Champion de France, d'Europe et du Monde, notamment en Triplette.

Aujourd'hui installé à Fréjus, il sera en déplacement à Bergerac où est organisé le 51ème championnat de France doublette séniors masculins en parallèle du 7ème championnat de France individuel féminin. C'est le Comité Départemental de Dordogne de Pétanque et de jeu Provençal qui accueille ces deux compétitions sur le site de Piquecailloux.

Le championnat de France fait partie des objectifs de la saison. Et l'enjeu est de se faire plaisir !

Au-delà de l'aspect compétitif, ce week-end aura une saveur particulière pour le joueur licencié dans le Var, qui fera équipe pour la dernière fois avec le champion Henri Lacroix. "On se connaît par coeur, on a gagné quatre fois d'affilée le championnat de France doublette et puis c'est un meneur de jeu exceptionnel" nous raconte Dylan Rocher pour résumer sa collaboration avec son partenaire.

Au total, 128 équipes vont participer au championnat masculin à Bergerac.

Interview de Dylan Rocher pour France Bleu Périgord :

Dylan Rocher, champion du monde de pétanque Copier

Programme des championnats les 27 et 28 août

Samedi 27 août

7h45 Ouverture des Championnats de France par le Président de la FFPJP

8h00 Début des parties de poules

12h00 Arrêt des Parties - Déjeuner

14h00 Reprise des parties jusqu'au 16ème de Finale

Dimanche 28 août

8h00 1/8ème et 1/4 de Finale

14h30 1/2 Finales des Championnats de France et Finale de la Coupe des DROM

16h00 Défilé des bénévoles dans le carré d'honneur

16h15 Présentation des équipes Finalistes

16h30 Finales du Championnat Individuel Féminin et Championnat Doublette Masculin

18h00 Cérémonie de remise des maillots et récompenses et sacre des champions de France