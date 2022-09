Le champion de tennis Roger Federer annonce sa retraite

Après Serena Williams, au tour d'un autre géant du tennis d'annoncer sa retraite. Roger Federer, champion suisse hors norme, a déclaré jeudi qu'il allait prochainement mettre fin à sa carrière sportive. La légende du tennis a indiqué qu'il prendrait sa retraite au terme de la Laver Cup, compétition qui se déroulera à Londres du 23 au 25 septembre. "La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier évènement ATP", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux Federer. Agé de 41 ans, il est détenteur de 20 titres du Grand chelem durant sa longue carrière.

"J'ai joué plus de 1 500 matchs sur les 24 dernières années. J'ai 41 ans. Je dois reconnaître quand c'est le moment de stopper ma carrière sportive", a déclaré le Suisse. Roger Federer n'a pas rejoué depuis Wimbledon 2021 à cause d'une blessure à un genou. Roger Federer ne va pas quitter le monde du tennis. "Je vais continuer à jouer dans le futur mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit", dit-il encore. "Je t'aime (le tennis) et je ne te quitterai jamais", termine Roger Federer.

"C'est une décision douce-amère parce que tout ce que le circuit m'a apporté va me manquer. Mais, en même temps, il y a tellement de choses à fêter", a souligné l'ancien N.1 mondial qui a détenu le record de titres en Grand Chelem avant d'être dépassé par Rafael Nadal (22) puis Novak Djokovic (21). Roger Federer se considère comme "l'une personnes les plus chanceuses sur Terre" dans son message sur les réseaux sociaux. "On m'a doté d'un don pour jouer au tennis et je l'ai élevé à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer et pendant bien plus longtemps que je ne le pensais possible", a-t-il expliqué