Le champion handisport lorrain Théo Curin se lance dans la traversée du lac Titicaca au Pérou

Direction : le Pérou pour le nageur lorrain Théo Curin, où le champion handisport s'apprête à relever un nouveau défi. Avec deux équipiers, la nageuse Malia Metella, vice-championne olympique, et l'aventurier Mathieu Wietvoet, Théo Curin va traverser le lac Titicaca à la nage. Il décolle ce mardi 2 novembre.

Dix jours de traversée

"C'est un défi qu'on prépare depuis plus d'un an, maintenant, raconte Théo Curin. C'est un défi que je me suis lancé pendant le premier confinement, chez mes parents en Lorraine. J'étais en réflexion, car je faisais face à des inégalités dans le milieu paralympique. Je nageais dans la même catégorie que des hommes qui avaient leur deux mains et leurs deux jambes, alors que je suis amputé des quatre membres. J'ai décidé de créer mon premier challenge."

On va devoir se débrouiller !

Théo Curin s'apprête à traverser le lac le plus haut du monde, à 3.800 mètres d'altitude et ce n'est pas la seule difficulté. "L'altitude, le froid et le poids du radeau de 500 kilos sont les difficultés. On s'est préparé comme des dingues, on a nagé dans de l'eau à cinq degrés tout l'hiver, on a fait des préparations à fond pour l'altitude. On est prêt à traverser ce lac en totale autonomie !"

Les trois compères vont traverser le lac en totale autonomie. Avec Malia Metella et Mathieu Wietvoet, ils vont se relayer toute la journée en tractant le radeau, où ils dormiront la nuit. La traversée du lac Titicaca devrait durer 10 jours avec au programme plus de 10 km de nage quotidienne, en relais.