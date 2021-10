Le champion olympique d'aviron Pierre Houin raccroche

Quelques mois après avoir manqué la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en deux de couple poids légers, Pierre Houin stoppe sa carrière de rameur de haut niveau. Le champion olympique en 2016 à Rio l'a annoncé sur son compte Instagram.

Un besoin de prendre du recul nécessaire, explique-t-il sur francebleu.fr. Le fruit d'une longue réflexion qui l'a mené à comprendre que l'aviron de haut niveau ne le rendait plus heureux :

"Pour aller mieux, pour me réconcilier avec moi-même et m'épanouir de nouveau, il fallait prendre du recul par rapport au bassin d'aviron, sortir de ces contraintes, de cette pression. Il y avait trop d'aspects négatifs pour ce que ça me rapportait en terme d'épanouissement personnel."

Sur la ligne de départ du semi-marathon du Grand Nancy

Pierre Houin qui vient de terminer son cursus universitaire entre dans la vie active avec un poste décroché à la rentrée au sein du comité régional olympique et sportif du Grand Est. Côté sport, il sera sur la ligne de départ du semi-marathon de Nancy ce dimanche 3 octobre. Il prévoit également de participer en février au championnat du monde d'aviron indoor à Hambourg, en Allemagne. De là à imaginer un retour à moyen terme de celui qui a tout gagné dans sa discipline ? "On ne peut pas savoir", répond Pierre Houin.

Un champion dont la vie a énormément changé :

"Je fais toujours le même poids sur la balance mais je me sens tellement plus léger. C'est comme ça qu'on arrive à savoir si la décision a été bonne [...] Je me sens beaucoup mieux comme ça. J'ai retrouvé beaucoup plus de joie de vivre, de simplicité au quotidien. On enlève un assez grand fardeau."

Cela n'empêche pas Pierre Houin de se rendre au pôle aviron de Nancy pour s'entraîner pour ses futurs défis, pour dépanner à un entraînement ou pour partager son expérience, car la passion est toujours là.