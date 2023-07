Le champion olympique Pierre Durand candidat pour être bénévole aux Jeux de Paris 2024

Dans un an, le 26 juillet 2024, ce sera l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Il aura fallu attendre 100 ans pour revoir les Jeux d'été en France. Un événement considérable qui va mobiliser une armée de bénévoles. Parmi eux, il y aura peut-être un ancien champion olympique : Pierre Durand, le dernier cavalier français sacré en individuel avec son cheval Jappeloup en 1988 à Séoul. Il a déposé sa candidature et il attend la réponse de l'organisation des Jeux de Paris. Il devrait savoir à l'automne s'il est retenu.

Pierre Durand, le cavalier installé à Petit-Palais-et-Cornemps dans le Libournais en Gironde, ne veut pas manquer cet événement. "J'ai participé à huit Jeux Olympiques, explique-t-il. Soit en tant que cavalier, soit comme président de la Fédération Française d'Equitation, soit comme consultant pour Canal +. J'ai également été ambassadeur de la candidature de Paris et c'est une fierté de voir que Paris a été choisie pour organiser ces Jeux en 2024. Quelque part, je veux tout simplement en être, d'une façon ou d'une autre".

Pour la finale du 100 mètres

S'il a choisi d'être bénévole, c'est parce qu'il connait l'importance de ces petites mains des JO. "Ils sont décisifs dans la réussite des Jeux, affirme-t-il. Ils sont à l'accueil quand vous arrivez à l'aéroport, à la gare, sur un site de compétition, quand vous êtes en tant qu'athlète au village olympique. Vous êtes en permanence en contact avec eux et ils font tout pour vous faciliter la vie. Leur aide participe grandement du sentiment que l'on a de la qualité de l'accueil d'un pays et d'une ville qui organise les Jeux Olympiques".

Pierre Durand a d'ailleurs une petite idée du rôle qu'il aimerait tenir l'an prochain. Et ce ne serait pas forcément en lien avec l'équitation, sa discipline de prédilection. "A titre de clin d'oeil, précise-t-il, j'adorerais être au stade olympique pour la finale du 100 mètres en athlétisme, être de ces bénévoles qui accompagnent un athlète et recueillent le survêtement, les effets de ces sportifs, les mettent dans un panier et se tiennent derrière lui au moment du départ". Pierre Durand sera fixé cet automne comme les dizaines de milliers d'autres candidats. Quant à l'équitation, Pierre Durand a, quoi qu'il arrive, prévu d'assister aux finales du saut d'obstacles qui se dérouleront au château de Versailles.

Pierre Durand - Jappeloup - 1988