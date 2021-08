Le champion olympique Steven Da Costa fêté en héros à Mont-Saint-Martin

"Champion, champion !" Le prodige fend la foule, au milieu des cris et des applaudissements, sa médaille autour du cou. Un autographe, une photo...tout le monde s'arrache le nouveau champion olympique de karaté chez les moins de 67 kgs, Steven Da Costa. Plusieurs centaines de passionnés sont rassemblés ce lundi soir devant la mairie de Mont-Saint-Martin pour le retour de l'enfant du pays, sacré jeudi 5 août à Tokyo.

On est contents qu'il mette Mont-Saint-Martin sur la carte de France !

Dans le brouhaha, les petits fans comme Arthur, visage bleu blanc rouge, rêvent d'imiter le champion : "Moi il y a un geste en particulier, c'est le coup de pied final, il lui a foutu à la tête ! Waouh c'était génial ! Ca m'a donné envie de faire du karaté !" Juste à côté, drapeau sur les épaules, Barbara est toute émue. Elle a fait plus d'une heure de route pour voir son idole "C'était déjà une grande personne de base mais il a gagné la médaille d'or, c'est magnifique, il n'y a pas de mot !" confie-t-elle.

Je savais que j'étais soutenu par ma ville mais à ce point là, c'est beau, ça fait chaud au cœur

Cette médaille d'or, c'est celle de toute une ville. "On est contents qu'il mette Mont-Saint-Martin sur la carte de France, sourit Stéphane. C'est une bonne ville, solidaire et populaire. On adore les bonnes nouvelles, ça nous change un petit peu !" Steven Da Costa a aussi les yeux qui brillent, il a du mal à réaliser. "Je savais que j'étais soutenu par ma ville mais à ce point là, c'est beau, ça fait chaud au cœur. Je suis fier d'avoir représenté Mont-Saint-Martin au plus haut et un grand merci à tous." Alors que certains entonnent une marseillaise, sur le fronton de la mairie, son visage est placardé en 4 par 3, et il va y rester encore un moment.