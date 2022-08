Le championnat de France de ballon au poing prend ses quartiers au parc de la Hotoie d'Amiens

Les finales du championnat de France de ballon au poing se tiennent ce lundi 15 août au parc de la Hotoie à Amiens. Avant cette grande fête, les phases qualificatives ont commencé à attirer les spectateurs et amoureux de ce sport picard traditionnel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un rendez-vous toujours familial et populaire

Dans le public de la Hotoie ce dimanche, on trouve sans surprise beaucoup de familles. Valéry est venu avec ses enfants Mila et Yanis, 11 ans, en mission très spéciale : "je joue demain avec Terrasmenil, et je suis donc venu en repérage. En 2e catégorie, il y a beaucoup d'outsiders, c'est très ouvert cette année." Ses enfants sont ravis d'être à ses côtés : "on le suit dans tous les matchs, dans tous les concours, dans tous les championnats de ballon au poing !" Ils ne jouent pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps, avance Mila : "parce que c'est la famille. J'aimerais bien ne pas perdre cette tradition."

Valéry, venu à la Hotoie avec ses enfants et des coéquippiers de Terramesnil. © Radio France - Céline Autin

Sur le bord du terrain, on croise aussi des néophytes qui découvrent totalement le jeu. Pourtant Lamia et Malika habitent Amiens et ses environs depuis toujours : "C'est super impressionnant, sans qu'on soit obligé d'être un grand athlète. Il y a aussi un bel esprit d'équipe qui fait plaisir à voir. J'avais aperçu des matchs à Villers-Bretonneux, sans oser aller voir de plus près. En fin de compte, j'aimerais bien tester !". La fédération de ballon au poing ne compte pas d'équipe féminine en soi, mais il y a bien quelques joueuses parmi les 600 adhérents, leur répond Michel Letesse, le président.

La Fédération française de ballon au poing compte 600 adhérents. © Radio France - Céline Autin

Au programme ce 15 août

Les rencontres ce 15 août débutent à 8h, pour se terminer vers 21h15. 32 équipes vont se succéder toute la journée. Les équipes qualifiées pour cette grande journée sont :

Minimes : Beauquesne, Terramesnil B, Terramesnil L, Beauval.

Cadets : Forceville, Terramesnil, Talmas, Beauval.

Juniors : Forceville, Terramesnil L, Terramesnil R, Beauval.

2ème Catégorie : Englebelmer, Terramesnil W, Terramesnil B et le vainqueur de la triplette entre Warloy-Baillon D, Franvillers, Ribemont-sur-Ancre.

1ère Catégorie B : Beauval H, Mailly-Maillet L, Ribemont-sur-Ancre et le vainqueur de la triplette entre Bertrancourt, St Aubin-Montenoy, Albert.

1ère Catégorie A : Albert, Terramesnil, Bouzincourt, Senlis-le-Sec.

Catégorie Excellence B : Villers Bretonneux D, Terramesnil, Villers-Bretonneux L, Englebelmer.

Catégorie Excellence A : Forceville, Beauval, Beauquesne, Senlis-le-Sec.

Par ailleurs des animations, des manèges et d'autres jeux traditionnels picards sont prévus à côté des rencontres.