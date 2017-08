Près de 1.500 compétiteurs attendus à Châteauroux pour les Mondiaux de tir sportif

Le Centre national de tir sportif de Châteauroux-Déols accueille à partir de ce dimanche et pendant une semaine le championnat du monde 2017 de tir sportif de vitesse. Près de 1.500 compétiteurs venus de 90 pays vont s’affronter dans plusieurs catégories.

La cérémonie d’ouverture a lieu à 15 heures ce dimanche mais depuis quelques jours, Châteauroux vit déjà au rythme du tir sportif de vitesse. Pendant une semaine, le championnat du monde 2017 réunit 1.452 tireurs venus de 90 pays au Centre national de tir de Châteauroux-Déols. Les concurrents s'affrontent dans quatre catégories ; Lady, Junior, Overall, Senior et Super-Senior. Chaque catégorie est ensuite organisée en division en fonction des armes utilisées.

Une discipline exigeante

Né aux Etats-Unis il y a 36 ans, le tir sportif de vitesse est une des disciplines du tir, elle est pratiquée depuis 1978 en France. Les compétiteurs utilisent des pistolets de gros calibre portés dans un étui, et se déplacent pour atteindre plusieurs cibles en contre-la-montre. Les scores dépendent des points obtenus et de la vitesse des tirs. Il y a plusieurs types de parcours avec des distances de tir jusqu’à 70 mètres, des cibles qui peuvent être fixes ou mobiles, apparaître et disparaître…

Les compétiteurs évoluent dans des zones où les cibles peuvent bouger. - ©Fédération française de tir - Gilles Dumery

Plusieurs champions du monde en lice

Anne-Valérie Fonder (France), championne du monde 2014

Éric Grauffel (France), sextuple champion du monde

Maria Guschina (Russie), championne du monde 2014

Nils Jonasson (USA), champion du monde 2014

Robert Leatham (USA), champion du monde 2014

Ricardo Lopez Tugendhat (Equateur) champion du monde 2014

Max Michel (USA), champion du monde 2014

Margaux Nycz (France), vice-championne d’Europe 2016

Le calendrier

Dimanche 27 août : cérémonie d’ouverture à partir de 15h, Place de la République à Châteauroux (15h à 15h15 : discours de présentation, 15h15 à 16h : défilé des Nations depuis la Place Monestier, 16h à 16h35 concert du groupe Amapola, 16h35 à 17h15 : discours des officiels).

à partir de 15h, Place de la République à Châteauroux (15h à 15h15 : discours de présentation, 15h15 à 16h : défilé des Nations depuis la Place Monestier, 16h à 16h35 concert du groupe Amapola, 16h35 à 17h15 : discours des officiels). Du lundi 28 août au samedi 2 septembre : matchs officiels tous les jours de 7h30 à 19 heures

Dimanche 3 septembre : finales le matin et cérémonie de clôture à partir de 17 heures

Si vous souhaitez assister à la compétition, rendez-vous sur le site du championnat du monde 2017 et pensez à vous munir d’une pièce d’identité (plan Vigipirate) ainsi que de protections visuelles et auditives. Le jour de la cérémonie d'ouverture (dimanche 27 août) l'ensemble de la Place de la République sera fermée par des barrières dès 12h et un contrôle d'accès sera institué aux abords. En raison du plan vigipirate la circulation et le stationnement seront également interdits rues Victor-Hugo, Joseph-Bellier et Jean-Jaurès.