Le chanteur Vianney parrain officiel d'un petit club de tennis sarthois

Une vidéo visionnée plus de 50 000 fois, et voilà Vianney parrain du petit club de tennis de l'Anille Braye situé dans la commune de Bessé-sur-Braye (Sarthe). Un véritable rêve éveillé pour les encadrants et licenciés du club qui prévoient déjà une rencontre avec le chanteur français.