Le Cherbourgeois Julien Epaillard remporte pour la troisième fois le Grand Prix de Saint-Lô

C'est une victoire historique, qui plus est à domicile, pour Julien Epaillard. Le Cherbourgeois a remporté le Grand Prix CSI 4* de Saint-Lô, le concours international de saut d'obstacles au Pôle Hippique, ce dimanche 23 octobre. C'est sa troisième victoire consécutive du week-end et surtout la troisième année de suite que le cavalier remporte le Grand Prix.

ⓘ Publicité

Trois Français sur le podium

Après une qualification sans faute, Julien Epaillard et sa jument Caracole de la Roque se sont hissés parmi les sept barragistes en finale, sur les 50 couples cavaliers/chevaux inscrits. En barrage, ils ont réussi à faire le meilleur temps sans aucune pénalité, avec un passage en 33.55 secondes.

Le Cherbourgeois devance deux autres Français, Maëlle Martin et Nicolas Layec, qui participe à son premier CSI 4*. "J'ai toujours à cœur de bien faire à Saint-Lô, devant mon public et ma famille. Je suis très content, ça fait trois années de suite que ça marche et j'espère que ça va durer", se réjouit Julien Epaillard, qui signe sa 16e victoire en Grand Prix de la saison.

"Cette édition est remarquable" - Jean-Claude Heurtaux, organisateur du concours

"On ne pouvait pas rêver mieux en termes de spectacle sportif, on a les meilleurs cavaliers français", s'enthousiasme Jean-Claude Heurtaux, l'organisateur du concours. "Le public a rempli toutes les tribunes, on a même refusé du monde. Cette édition est remarquable".